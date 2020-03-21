BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
21.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
BDDK'NIN ALDIĞI GÜÇLÜ TAVSİYE KARARLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:
Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
(İHA)
BDDK'NIN ALDIĞI GÜÇLÜ TAVSİYE KARARLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:
Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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