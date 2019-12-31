Haberler » Ekonomi » BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin - Ekonomi

BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

31.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:30 BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'nın, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"da belirtilen "Para havalesi" hizmetini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:20   Borsa İstanbul yılın son gününe artıda başladı - Ekonomi
10:17   Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti - Ekonomi
10:16   Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı - Ekonomi
10:11   Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı - Ekonomi
10:10   Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği - Ekonomi
10:03   Son dakika: Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi - Ekonomi
09:31   Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu - Ekonomi
09:22   THY ile Boeing arasındaki uçak krizi çözüldü! Amerikalı şirket tazminat ödeyecek - Ekonomi
07:59   Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı olmayacak - Ekonomi
31.12.2019 10:26:53