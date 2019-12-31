BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'nın, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"da belirtilen "Para havalesi" hizmetini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

Kaynak: AA