BDDK'dan suç duyurusunda bulunulduğuna dair iddialara ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suçduyurusunda bulunduğu" haberlerine ilişkin olarak, söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçıve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusundabulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BDDK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, 'www.bloomberg.com' alan adıyla İngilizceyayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve 'Benjamin Harvey', 'Kerim Karakaya've 'Fercan Yalınkılıç' isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan veülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışanifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun '38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suçduyurusunda bulunduğu ve 'sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorumyapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil ettiği' şeklinde bir kısım haberleryayınlanmıştır.Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıklarıtutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörünihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkilemeimkanına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulangüveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalaradeğil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesineneden olabilecektir.Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi '5187 sayılıBasın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayınveya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; birbankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususakasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup; aynıKanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güvenve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacakmahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve 'itibarın zedelenmesi' suçubaşlığı altında yaptırıma bağlanmıştır. Bu bağlamda, Kurumumuzun 11 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında da ifadeedildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ileilgili olarak Kurumumuzun 14 Ağustos 2018 tarihli suç duyurusu ile 'itibarın zedelenmesi suçunuişleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespitedilecek diğer sorumlular' hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurudabulunulmuştur."

Açıklamada, BDDK'nın söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçıve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusundabulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmamakla birlikte, Türkiye'nin bankacılık ve finanssisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankaların veekonominin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzeryayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağının tabii olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA