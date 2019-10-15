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BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

15.10.2019 09:10BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Analiz Faktoring AŞ ortaklarının Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde belirtilen koşulu sağlamadığı, bu kapsamda şirketin faaliyet izninin iptaline karar verildiği bildirildi.
Kanunun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde, şirket kurucu ortaklarının "taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması" gerektiği belirtiliyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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