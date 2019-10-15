BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi. Ekonomi Kaynak: AA
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Analiz Faktoring AŞ ortaklarının Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde belirtilen koşulu sağlamadığı, bu kapsamda şirketin faaliyet izninin iptaline karar verildiği bildirildi.
Kanunun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde, şirket kurucu ortaklarının "taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması" gerektiği belirtiliyor.