BDDK'den Turk Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Turk Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi. Ekonomi Kaynak: AA
BDDK'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, bir şirketin faaliyet izni aldığı bildirildi.
Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8 Kasım 2018 tarih ve 8080 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Turk Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.