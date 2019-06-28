28.06.2019 17:24
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BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine onay verdi

BDDK, Denizbank

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Denizbank 'ın yüzde 99,85 hissesinin Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), "Denizbank A.Ş.'nin yüzde 99,85 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliğinde kurulu Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuru, Bankacılık Kanununun 18 nci maddesi çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 8426 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur" açıklamasını yaptı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Denizbank , Ekonomi

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