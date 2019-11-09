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BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi

EPDK, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünün ardından elektrik kesme uygulamasıyla ilgili açtığı soruşturmada, BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ'tan 15 Kasım Cuma gününe kadar, üç önemli konuda veri ve belge istedi.

09.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:12

Fatih'te, 6 Kasım'da 4 kardeşin intihar ederek yaşamına son vermesi, ekonomik ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ekonomik kriz nedeniyle gelirlerin azaldığı, işsizliğin arttığı ve yoksullaşan kesimlerin gereksinimlerini karşılamakta zorlandığı ve ödeme güçlüğüne düştüğü yönünde değerlendirmeler öne çıktı.

Bu tartışmalar sürerken, Ankara'dan konuyla ilgili bir adım atıldı. EPDK, BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ hakkında soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ'ın 15 Kasım Cuma'ya kadar, bazı evrakları EPDK'ya iletmesi gerekiyor.

İSTENEN BELGELER NELER?

EPDK, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünün ardından elektrik kesme uygulamasıyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında BEDAŞ ve CK Boğaziçi EPSAŞ'a bir yazı gönderdi. Yazının, dün ilgili işletmelere ulaştığı belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, EPDK, elektrik dağıtım şirketlerinden 15 Kasım Cuma gününe kadar, üç önemli konuda veri ve belge istedi. Bu belgeler arasında ailenin yaşadığı konutun aylık elektrik tüketim miktarı, ödenmeyen fatura sayısı, işletmenin gerek idari gerekse de teknik işlemlerine ilişkin belge ya da tutanaklar bulunuyor.

SORUŞTURMA, BELGELER IŞIĞINDA YÖN ALACAK

Bunlar, haftaya Cuma'ya kadar EPDK'ya iletilecek. Soruşturma, bu belge ve veriler ışığında yön alacak. Olayın yaşandığı konutta, elektrik aboneliğinin başka biri adına olması, soruşturmanın en kritik unsurları arasında yer alıyor.

BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İstanbul, Ekonomi, Güncel


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