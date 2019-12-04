BDDK izinsiz faaliyet sebebiyle başsavcılığa başvurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) "Eurobank KO. SH. A." Unvanlı şirket hakkında izinsiz faaliyet sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulduğunu duyurdu.

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için BDDK'dan gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğunu ve bu zorunluluğa uyulmadan faaliyette bulunulmasının anılan Kanunlar kapsamında suç olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, son dönemde "Eurobank Kos. SH. A." unvanını kullanan bir şirketin

teminat mektubu düzenlemek suretiyle bankacılık faaliyetinde bulunduğu, ayrıca belgelerinde ve internet sitesinde bankacılık, finansal kiralama ve faktoring işlemleri yaptığı ve kredi kartı çıkardığı izlenimi uyandıran söz ve deyimleri kullandığı tespit edilmiş olup; Kurumumuza başvuruda bulunan ya da Kurumumuz tarafından faaliyet izni verilen böyle bir banka, kart çıkaran kuruluş ya da finansal kiralama veya faktoring şirketi bulunmamaktadır.

"Söz konusu şirket yetkilileri hakkında Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuş olup, izinsiz faaliyette bulunduğu tespit edilen benzer kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."