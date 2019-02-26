BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sayısını Artırdı

Kaynak: DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartlarına taksit sayısını 3-6 ay artışla 12 aya yükseltti.BDDK'dan yapılan açıklamada, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya,Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya,Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. (Tablo) - İstanbul