BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

KATKI PAYI ALINMAYACAK

Kanun teklifine göre, BDDK ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından katkı payı alamayacak. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ HUKUKİ İLİŞKİLERİ İZLENECEK

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek. Teklife göre, kanunla ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek.

Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracında topladığı fonları bankalar nezdinde açılacak hesaba aktarmak zorunda olacak.