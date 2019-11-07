BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak.

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak.

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti iktidarında çiftçilerin zorluklar yaşadığını savundu. Köksal, "Çiftçiye seçim dönemi, 'mazotun yarısı bizden' dediniz, 2002-2019 yılları arasında mazot fiyatı 6 kat artış göstermiş. Çiftçiyi bankalara, tarım krediye mahkum ettiniz. Üretim maliyeti artan, buna karşılık ürünü para etmeyen ve aldığı yüksek faizli kredileri ödeyemeyen çiftçi icralık oldu sizin iktidarınızda." dedi.

CHP'li Köksal, AK Parti'nin, KHK'yle işinden edilmiş, takipsizlik veya beraat kararı almış ya da hiçbir soruşturma geçirmemiş, işine dönemeyen binlerce mağdurun sıkıntısını çözmek yerine FETÖ'cüleri korumaya devam ettiğini öne sürdü.

Köksal'ın bu ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti hükümetlerinin çiftçinin, köylünün, esnafın, dar gelirlinin, mağdurların ve mazlumların iktidarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sessiz yığınların gür sesi olarak ve mazlumların gür sesi olarak Cumhurbaşkanımız, elbette milletimizden aldığı yetkiyle bugüne kadar hizmet etti ve bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sulu tarımla, basınçlı sulama sistemleriyle, tarım teknolojileriyle çiftçilerimizi destekledik. 8 bin 700 olan traktör sayısı 87 binin, 90 binin üzerine çıkmış vaziyette. Geçmişte kuru tarım yaparak buğday, arpa üreten çiftçimiz, bugün ejder meyveleriyle katma değeri yüksek olan ürünler üretiyor."

Ne kadar Türkiye düşmanı varsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkenin milli emanetine sahip çıktığı için hedef aldığını vurgulayan Özkan, "Gezi kalkışması, 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, çukur terörüyle saldırılar, ekonomik saldırılar, FETÖ destekli ve FETÖ'nün doğrudan içerisinde olduğu saldırılar, hükümetimize ve liderimize olan saldırılardır. Onun için kimse AK Parti'ye bu saldırıyı, bu ithamı gerçekleştiremez. FETÖ'nün bir numaralı düşmanı olarak Cumhurbaşkanımız terör örgütü elebaşının sadece bedduasına mazhar olmuştur ama onun şefaatine mazhar olanları da yine milletimizin takdirine havale ediyorum." diye konuştu.

Özkan ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal arasında yaşanan karşılıklı laf atışmasının büyümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Verilen arada milletvekilleri arasında bir süre daha sözlü tartışma devam etti.

Teklifin üçüncü maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gök, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.