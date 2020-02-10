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BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırdı.

10.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:00BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),  para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırdı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018'den bu yana yürürlüktedir. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

"Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir."



Banka, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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