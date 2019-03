Be Mobile - Create Together!" Sanatçıları Buluşturacak

Kaynak: AA

Kariyerinin başındaki sanatçı ve yazarlara imkan tanıyan çok disiplinli sanatçı değişim programı "Be Mobile - Create Together!" başvuruları başladı.Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle yürütülen programda, sanatçılara Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye'nin saygın sanat mekanlarında misafir olma olanağı sunulacak.Fransa, Hollanda, Almanya ve Türkiye'de 16 farklı misafir sanatçı programını bir araya getirecek "Be Mobile - Create Together!" programı, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenerek Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında düzenlenecek.Avrupa ile Türkiye arasındaki sanatsal ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi öngören "Be Mobile - Create Together!", genç yetenekleri teşvik etmenin yanı sıra Türkiye ile Avrupa'nın sanat ortamları arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunacak."Be Mobile - Create Together!" projesi kapsamında, Türkiye'de dijital ve görsel sanatlar, performans sanatları veya edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kariyerlerinin başındaki sanatçı ve yazarlar Avrupa'da, Avrupa'dan benzer sanatçı ve yazarlar ise Türkiye'deki misafir sanatçı programlarına katılım sağlayabilecek."Bu tür faaliyetlerin umutları artırdığını söyleyebiliriz"Projenin detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan, Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Direktörü Bülent Üçpunar, enstitünün faaliyetlerinden bahsetti.Üçpunar, en temel amaçlarının uluslararası bağlar kurmak ve dostluklar geliştirmek olduğunu belirterek, "Sanat ve bilim alanında herhangi bir sınır olmadan faaliyetleri uluslararası zemine taşımaya gayret gösteriyoruz. Dünyada yabancı düşmanlığının arttığı bu günlerde de bu tür faaliyetlerin umutları artırdığını söyleyebiliriz." dediKültürel diplomasinin katkılarına değinen Üçpunar, projenin uzun dönemli iş birlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesini desteklemesini umduklarını dile getirdi.Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier de uzun bir çalışmanın ilk günlerinin yaşandığını ifade etti.Proje sayesinde sanatçıların bir arada çalışabileceğine işaret eden Soulier, "Avrupa'nın 2030 kültürel gündemi için adımlar atıyoruz. Dünyada öyle bir noktadayız ki bir arada çalışmamız, sanatçılara da olabildiğince imkan yaratmamız gerekiyor. Farklı sivil toplum temsilcileri de bir arada çalışabilmeli." diye konuştu."Değişimler devam edecek""Be Mobile-Create Together!" Takım Lideri Sait Fehmi Ağduk da proje hakkında şu bilgileri verdi:"Sanatçılar yer değiştirmek, doğdukları yerin dışındaki yerlere gitmek istiyor. Aslında kendi yolculuklarından değil, sanatlarının yolculuklarından bahsediyorlar. Sanatçıların üretim yapabileceği, 4 ülkede birçok nokta bulunuyor. İş birliğini desteklemek, birlikte yaşamak ve yeni yetenekleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Projeye, son 3 yıldır bu ülkelerde yaşayan ve üreten sanatçılar başvurabiliyor. Bugünden itibaren başvurular başladı. Başvurular, uluslararası komite tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar haziran sonunda açıklanacak. Sanatçıların tüm seyahat ve barınma masrafları karşılanırken, işlerini üretebilecekleri bir ödeme de gerçekleştirilecek. Bir ay ile 6 ay arasında sürecek olan programlarda, Temmuz'dan 2020 Haziran'a kadar değişimler devam edecek."Toplantıda ayrıca Ankara Fransız Kültür Merkezi Direktörü Sebastien de Courtois, Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Quirine van der Hoeven, Goethe Enstitüsü İstanbul Direktörü Dr. Reimar Volker ve İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer de konuşma yaptı.Başvurular 30 Nisan'da sona erecekProje süresince sanatçılar farklı zamanlarda ve sürelerle Fransa'da Paris, Cassis, Issy-les-Moulineaux, Almanya'da Dresden, Berlin ve Stuttgart, Hollanda'da Amsterdam, Maastricht ve Lahey, Türkiye'de ise İstanbul, Ayvalık, Bursa ve Şirince'de yer alan ve farklı disiplinlere odaklanan misafir sanatçı programlarında ve sanatçı evlerinde kalacak.Proje kapsamında Türkiye'den 13 sanatçı Fransa, Hollanda ve Almanya'ya giderken, aynı ülkelerden 13 sanatçı da Türkiye'ye gelecek.Kariyerinin başında, sergi deneyimi olan, yeterli bir portfolyo sahibi ve pratiğini geliştirmeye açık tüm sanatçıların, hiçbir yaş sınırı olmaksızın katılabileceği projenin başvuruları 30 Nisan'da sona erecek.