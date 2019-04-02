Beauty Choice ile Genç ve Güzel Kalın

Beauty Choice firma ortağı Zara, "Biz bu işe 25 sene önce Rusya'da başladık. Protez tırnak olarak sektöre giriş yaptık. Hem kalıcı oje hem de protez tırnak ve malzemelerini satıyoruz. Rusya, Ukrayna, Fransa, Türkiye ve İspanya'da satışlarımız var. Barcelona'da yeni mağazamız açılıyor. Her şey çok güzel gidiyor. " dedi.

"TÜRKİYE'DE İLGİ GİDEREK ARTIYOR"

Beauty Choice firma ortağı Zara, "Rusya'da bu işi ilk yapan firmalardan biriyiz. 5 senedir Türkiye'de hizmet veriyoruz. Kalıcı oje ve protez tırnaklarımız şu an oldukça ilgi görüyor. Kurslarla da çalışıyoruz. Onlara da ürün satışı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YAPIYORUZ"

Zara, "Türkiye'nin birçok noktasına hizmet götürüyoruz. Protez tırnaklarımızı ilk kullanıcıya da götürüyoruz. İstanbul'da Beylikdüzü'nde yerimiz vardı şu an Mecidiyeköy'de bir şube açacağız.Toptan ve perakende satışlarımızı mevcut. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.