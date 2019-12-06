Bebeciler Hayat'ta sağlık bulacak

Protokole göre dernek üyelerinin, firma çalışanlarının ve çalışanların birinci derece yakınları Özel Hayat Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

BEKSİAD Dernek Merkezi'nde bir araya gelen BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, iki kurum arasındaki sağlık protokolü anlaşmasını imzaladı.

Törende konuşan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, "Özel Hayat Hastanesi, 40 yılı aşkın süredir Bursalılara hizmet veren, değerli bir sağlık kurumu. BEKSİAD olarak böyle köklü ve değerli bir kurumla işbirliği içerisinde olmaktan mutluyuz. Artık dernek üyelerimiz, firma çalışanları ve aileleri şehrimizin köklü hastanelerinden Özel Hayat Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecekler" dedi.

Özel Hayat Hastanesi olarak her zaman Bursa'ya ve Bursalılara hizmet için çalıştıklarını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul da, "Bebe giyim sektörü şehrimizin parlayan sektörlerinden bir tanesi. Bunda BEKSİAD'ın da önemli katkıları var. Bursa'nın hastanesi olarak, Bursa'ya değer katan bu değerli STK ile işbirliği içerisinde olmak bizler için mutluluk verici" diye konuştu.