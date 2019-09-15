Bebeğe yapılan masaj anne bebek iletişimini güçlendiriyor

DÜNYAYA gözlerini yeni açan bebeklerin en gelişmiş duyusunun dokunma olduğunu ve bebeğin dünyayı tanıması için masaj yapmanın fayda sağladığını kaydeden Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebek masajının anne bebek iletişimini güçlendirdiğini, bebeğin uykusunu düzenlediğini ortaya koydu" dedi.

Dokunma, yenidoğan bebeklerde en gelişmiş duyu olarak biliniyor. Bebeğin ilk bir aylık yaşamında önem taşıyan dokunma duyusu, bebeğin çevresiyle ilişki kurabilmesinde ve çevresini algılamasında ona yardımcı oluyor. Bu bağlamda bebeğe masaj yapmanın anne bebek bağının geliştirilmesinde en etkili ve en doğal yöntemlerden birisi olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, masajın, bebeklerde ağrı, huzursuzluk ve bitmeyen ağlama nöbetlerinin geçmesi için fayda sağladığını kaydetti.

Bebeğin çevresiyle olan iletişiminin dokunulduğunda, okşandığında ve kucağa alındığında dokunma duyusu aracılığıyla başladığını belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Psiko-sosyal gelişimi de desteklenmiş olur. Bu bağlamda bebeğe masaj yapmak da anne bebek bağlanmasının geliştirilmesinde en etkili ve en doğal yöntemlerden birisidir. Dokunma ve masaj, bebeğin vücut temasını sürdürerek duyularını bütünler ve bebekte güven duygusunu güçlendirir. Aynı zamanda bağlanma davranışını geliştirmenin yanı sıra emzirme başarısını da destekler" diye konuştu.

MASAJ FİZİKSEL VE RUHSAL GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

"Araştırmacılar, masajın insan yaşamının her döneminde sağlık sorunlarının azaltılmasında ve sağlığın korunmasında yararlı ve gerekli olduğunu savunur" diyen Fizyoterapist Konakoğlu, "Masaj, bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyen bir uygulamadır. Aynı zamanda da bir rahatlama tekniğidir. Masaj, bebeğin rahatlama yeteneğini kazanması açısından büyüme süreci içinde yaşayacağı güçlüklerle başa çıkmasında avantaj sağlar. Bu nedenle yaşamının ilk günlerinde ona verebilecek en değerli armağanlardan biri olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

AĞRININ AZALMASINI SAĞLIYOR

Masajın, derideki dokunma reseptörlerini uyararak ağrının dar bir alanda lokalize olmasını sağladığını belirten Fizyoterapist Konakoğlu, "Bebeklerde yaşamın ilk aylarında ortaya çıkabilen, ağrıya, huzursuzluğa ve geçmeyen ağlama nöbetlerine neden olan kolik; bebeklerde rahatsızlık oluştururken, ebeveynlerde stres, depresyon belirtileri ve aşırı yetersizlik, çaresizlik gibi duygularının gelişmesine yol açar. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, masajın, kolik atakları geçiren bebeklerde, atakların azaltılmasına yardımcı olduğu görüldü. Yine ülkemizde yapılan bir çalışmanın sonuçları masaj yapılan bebeklerin yapılmayan bebeklere oranla vücut ağırlığı ve boy artışlarının daha yüksek olduğunu, masaj uygulamasının bebeklerde büyümeyi arttırma potansiyeline sahip olabileceğini ortaya koydu" dedi.

HAFTADA 3 KEZ, 15 DAKİKA

Dokunma Araştırmaları Enstitüsü'nün (Touch Research Institues: TRI) yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Fizyoterapist Konakoğlu, "Haftada üç kez on beş dakika masaj yapılan prematüre bebeklerin, masaj yapılmayan bebeklere göre yüzde 47 daha hızlı kilo aldığını gösterdi. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebek masajının anne bebek iletişimini güçlendirdiğini, bebeğin seratonin düzeyini artırdığını, stres hormon düzeylerini azalttığını, bebeğin uykusunu düzenlediğini, tartı alımını desteklediğini, motor gelişimi ve koordinasyonu artırdığını ortaya koydu" diye konuştu.