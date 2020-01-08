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Bebeği 5 aylıkken ameliyat olan Almeda Abazi, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Oğlu 5 aylıkken ameliyat olan Almeda Abazi, konuk olduğu 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu süreci "İçimden bir parça koptu" diyerek anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:56

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ile evli olan ve bu evliliğinde Efehan adında bir oğlu olan Almeda Abazi, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında bebeğinin geçirdiği ameliyattan bahseden Abazi, duygusal anlar yaşadı.

"ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ"

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın şimdilerde 8 aylık olan bebekleri Efehan, 3 ay önce kafasında çıkan bir kistten dolayı ameliyat oldu. Oğlunun sağlık sürecinden bahseden ve duygusal anlar yaşayan Abazi, canlı yayında şunları söyledi: "Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.

"AMELİYAT ETTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

"Bir şişlik hissettim çevremdekilere söyledim onlarda 'bir şey yoktur' dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler 'ufak bir kist' dediler. Ben o an zaten panik oldum. Doktor 'önemli bir şey değil, büyürse ameliyatla alırız' deyince operasyonu erteletmeye çalıştım 'küçücük çocuk, bir iki yaşına gelince olur' diye düşünüyorduk ama daha çok belirginleşmeye başlayınca ameliyat ettirmek zorunda kaldık."

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Bebeği 5 aylıkken ameliyat olan Almeda Abazi, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Kanal D, Magazin


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BUNAK:Rabbim bu guzel aileye huzur mutluluk versin
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İZMİRLİ:Kurban olurum nasıl da güzel bir bebek Rabbim tekrar yaşatmasın inşallah . . . . . . . . . .
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