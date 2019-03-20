7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim

ABD'nin New York şehrinde bir kadın, 7 kilo ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Harper ismi verilirken, anne kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi.

NEW YORK TARİHİNDE DOĞAN EN BÜYÜK BEBEK

New York'ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi.İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi. Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper'in New York'un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi.

DOKTORLAR HAMİLE KALMA ŞANSININ YÜZDE 15'TEN AZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Joy Buckley'a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15'ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper'i dünyaya getirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA