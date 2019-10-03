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Bebeği çöpe atan aile hakkında suç duyurusu

Adana'da çöpe atılan bebek devlet korumasına alınırken Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile hakkında suç duyurusunda bulunacak.

03.10.2019 09:01Bebeği çöpe atan aile hakkında suç duyurusu
Adana'da çöpe atılan bebek devlet korumasına alınırken Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Kozan ilçesinde bir bebeğin çöpe atıldığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bebeği koruma ve bakım altına aldı.

Ayrıca, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konunun takipçisi olacağı aile hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bebeğin annesi gözaltına alınmıştı. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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