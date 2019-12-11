Haberler » Güncel » Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı - Haber

Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardıABD, (DHA)- ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı.

11.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:43
Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı
ABD, (DHA)- ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Utah eyaletinde yer alan Hurricane şehrindeki bir rehin dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 kadının bir rehin dükkanında silah baktığı ve bu sırada tezgahta da bir bebek olduğu görülüyor. Kadınlar silahları inceleyip, dükkandaki personel kadından bilgi aldığı sırada tezgah üzerindeki bebek bulunduğu yerden kayıyor. kafa üstü yere düşmek üzereyken bir başka personel bebeği fark edip son anda yere düşmekten kurtarıyor ve bebeği kadına teslim ediyor.
Yerel medyaya olayla ilgili konuşan personel ise Bebek beton zemine kafa üstü düşmek üzereydi. Bebeği son anda yakalamasaydım, bebek muhtemelen ciddi anlamda zarar görürdü ifadelerini kullandı.
Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri, Bebek, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı /Ek fotoğraf - Haber
17:36 İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı/fotoğraflar - Haber
17:36 FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı - Haber
17:33 Çorlu TSO personeline duruş eğitimi - Haber
17:32 Çorlu TSO'dan deprem semineri - Haber
17:19 Son Dakika: İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:47:12