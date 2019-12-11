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Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı.

11.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:43Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

ABD'de bir rehin dükkanı personeli, tezgah üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Utah eyaletinde yer alan şehrindeki bir rehin dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 kadının bir rehin dükkanında silah baktığı ve bu sırada tezgahta da bir bebek olduğu görülüyor. Kadınlar silahları inceleyip, dükkandaki personel kadından bilgi aldığı sırada tezgah üzerindeki bebek bulunduğu yerden kayıyor. kafa üstü yere düşmek üzereyken bir başka personel bebeği fark edip son anda yere düşmekten kurtarıyor ve bebeği kadına teslim ediyor.Yerel medyaya olayla ilgili konuşan personel ise Bebek beton zemine kafa üstü düşmek üzereydi. Bebeği son anda yakalamasaydım, bebek muhtemelen ciddi anlamda zarar görürdü ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Hurricane, Bebek, Dünya

Kaynak: DHA

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