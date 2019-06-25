25.06.2019 12:13
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Bebeği sokağa terk ettiler

Bebeği sokağa terk ettiler

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokağa terk edilen 1-2 günlük bebek bulundu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokağa terk edilen 1-2 günlük bebek bulundu.
Tuzcumurat Mahallesi 193. Sokak'ta saat 00.30 sıralarında mahalle sakinleri, sokaktan bebek ağlama sesi duydu. Çevreyi kontrol edenler, beze sarılı bebeği fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi 'ne götürülen 1-2 günlük bebeğe, sağlık ekiplerince kıyafet giydirildi ve karnı doyuruldu.
Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necati Kelemençe, hastanedeki tek çocuk doktorunun da raporlu olduğunu belirterek, bebeğin Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'ne gönderildiğini söyledi. Talihsiz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis , bebeği terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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