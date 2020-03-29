Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi" Kocaeli'nin iki yıl önce evlenen ve 8 aylık hamile olan Şeyma B.adlı resim öğretmeni, korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

29.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:34
Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi"
KOCAELİ - Kocaeli'nin iki yıl önce evlenen ve 8 aylık hamile olan Şeyma B.adlı resim öğretmeni, korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Bebeğinin öldüğü haberlerini yalanlayan Şeyma B., kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yaşayan Şeyma B.(25), rahatsızlanınca eşi Baturhan B. ile birlikte korona virüs şüphesiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde korona virüs sonucu pozitif çıkan Şeyma B., tedavi altına alındı. İki yıl dünya evine giren Şeyma B., hastanede tedavisi sürdüğü sırada bebeğinin virüs nedeniyle öldüğü haberlerini görünce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile haberleri yalanladı.
Videoda bebeğinin ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şeyma B., "Hiçbir yazı doğru değil. İnsanlar beni arıyor ve ağlıyor. Ben zaten normal bir kafada kalmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Haberler ve yazılar yalan. Okuduklarınızın çoğu yalan. İnsanları paniğe sevk etme adına virüsten kaçan haberleri çıkıyordu, ben de izlerken gülüyordum. Tabi ki zorda olan hastalar vardır ama olmayanlar hakkında da abartılı haberler yapıp, sizi ve evdekileri korkutuyorlar. Ben şu an sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi. İnşallah güzel sonuçlarla çıkarım. Nasıl bir durumun içindeyiz, neler yaşıyoruz ben de anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Dua edin, evden çıkmayın, kimseye güvenmeyin, okuduklarınıza da inanmayın" dedi. Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: ’Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

Haberin Videosu :

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: 'Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de... - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:10: Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı - Haberler 19:10: Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti - Haberler 19:07: Nevşehir polisinden, vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - Haberler 18:56: Kırıkkale'de otomobil dereye düştü: 2 yaralı - Haberler 18:55: İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi - Haberler 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı 18:29: Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler