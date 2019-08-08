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Bebeği yangından kurtaran itfaiyecilere plaket

Karabük'te bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran itfaiyecilere plaket takdim edildi.

08.08.2019 19:36 Bebeği yangından kurtaran itfaiyecilere plaket
Karabük'te bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran itfaiyecilere plaket takdim edildi.
Geçen pazartesi Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Haşim Güneş ve Ulaş Verim'e, Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından plaket takdim edildi.
Verim ve Güneş'i makamında tebrik eden Vergili, "Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Göstermiş olduğunuz kahramanlık hepimizi mutlu etti. Kurtarma anında dikkatli ve titiz davranarak zamanla yarıştınız. 3,5 aylık bir bebeğin hayata tutunmasına vesile oldunuz." ifadesini kullandı.
5 Ağustos'ta Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'taki apartmanın birinci katında çıkan yangında, dördüncü katta dumandan etkilenen 3,5 aylık bebek, itfaiye ekiplerince alınarak sağlık personeline teslim edilmişti.

Kayabaşı, İtfaiye, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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