Bebeğimi Kucağına Alan Eylül Öztürk, 2 Hafta İçerisinde Eridi!

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, geçen temmuzda Barış Kenan Özkan ile evlenmiş, 25 Şubat'ta Amerika'da oğlu Alex', dünyaya getirmişti. Eylül Öztürk doğumun üzerinden sadece iki hafta geçmesine rağmen hamilelik kilolarından kurtuldu.

"SIRRINI BİZİMLE DE PAYLAŞ"

Dümdüz karnıyla takipçilerini şaşırtan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, photoshop iddialarına karşılık vererek, "Kimseyi kandırmıyorum, yapım bu. Ayrıca yediklerime dikkat ediyor, spor yapıyorum." ifadelerini kullandı. Öztürk'ün açıklamasına karşılık veren bir sosyal medya kullanıcısı, "Madem kimseyi kandırmıyorsun sırrını bizimle de paylaş." ifadelerini kullandı.