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Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:15 Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğin ağlaması

-Annenin masaj aletini bebeğe göstermesi

-Bebeğin başına masaj aletiyle masaj

-Bebeğin tepkisi



Amerika Birleşik Devletleri, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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