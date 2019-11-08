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Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendiABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:29
Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
ABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.
Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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