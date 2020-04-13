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Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu

Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu Marketler kapalı olduğundan evindeki sütü alıp genç kadına götüren zabıta alkış aldı Pendik'de evde sütü biten Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki bebeğine süt veremeyince sosyal medyadan belediye ekiplerinden yardım istedi.

13.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:00
Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu
Marketler kapalı olduğundan evindeki sütü alıp genç kadına götüren zabıta alkış aldı
İSTANBUL - Pendik 'de evde sütü biten Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki bebeğine süt veremeyince sosyal medyadan belediye ekiplerinden yardım istedi. Pendik Belediyesi zabıta memuru marketler kapalı olduğu için evinden süt alıp genç kadına götürdü . Bu hareket büyük alkış alırken, genç kadın zabıta görevlisine teşekkür etti.
İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma sonrası yürekleri ısıtacak bir olay yaşandı. Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki Yaman adındaki bebeğine süt vermek istedi.Ancak evde sütün bitmesi ve marketlerin kapalı olması ile ne yapacağını şaşırdı. Genç kadın sosyal medyadan yardım istedi. Bunun üzerine Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Marketler ve bakkallar kapalı olunca Pendik Belediyesi Zabıta memuru Köksal Ayan evine gitti. Kendi evinden aldığı sütü hemen kadına yetiştirdi. Bu hareket büyük alkış alırken, Çilem Şahin bu durumu sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar Pendik Belediyesi Zabıta memurunun bu hareketinden dolayı tebrik ederken, genç kadın da zabıta memuruna teşekkür etti. Çilem Şahin, " Sütüm bitmişti. Sosyal medyadan yardım istedim. Bana dönüş yapıldı Pendik Belediyesi ekiplerinden.Marketler kapalı olduğu için zabıta memuru evinden aldı getirdi. Parasını vermek istedim. Parasını da almadı. Belediyeye ve zabıta memuruna çok teşekkür ediyorum" dedi Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Zabıta, Genel
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