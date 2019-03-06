Bebeğine Yazdığı Mektupla Yürek Burkan Hamile Doktor, 'İyilik Meleği'ymiş

Kaynak: DHA

KONYA'da dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren doktor çift Süleyman Köse (27) ve Nurgül Köse'nin (26) cenazeleri yan yana toprağa verildi. Kazanın ardından yola savrulan ajandada, hamile olduğunu öğrendiği 28 Aralık 2018 tarihinde bebeğine yazdığı mektup ortaya çıkan Nurgül Köse'nin, görev yaptığı ilçede, hastaları tarafından 'iyilik meleği' olarak anıldığı belirtildi.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Servisi'nde asistan doktor olarak görev yapan Süleyman Köse, Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli eşi doktor Nurgül Köse ile birlikte dün akşam saatlerinde, eşinin Kızılören Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyaret için yola çıktı. Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil ise Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Köse çifti olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞKazanın ardından yapılan incelemede, Nurgül Köse'nin yola savrulan ajandası bulundu. Ajandadan, Köse'nin hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup ortaya çıktı. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektuptaki, "Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugün de devam ediyor" satırları yürek burktu.YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERSüleyman Köse ve eşi Nurgül Köse için bugün Hacıveyis Zade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Köse çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.TIP ÖĞRENİMİ GÖRÜRKEN TANIŞMIŞAksaraylı olan Süleyman Köse'nin, Konya'da Meram Tıp Fakültesi'nde öğrenim görürken meslektaşı Nurgül Köse ile tanıştığı ve çiftin geçen yıl eylül ayında dünyaevine girdiği öğrenildi.'İYİLİK MELEĞİ'Hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan Nurgül Köse'nin, görev yaptığı Sarayönü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hastaları için gösterdiği fedakarlık nedeniyle 'iyilik meleği' olarak tanındığı belirtildi. Köse'nin hastanedeki masasının üzerine mesai arkadaşları tarafından çiçekler konuldu.? - Konya