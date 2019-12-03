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Bebeğini AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi

Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne Gamze Nur E. (31) kendisinin de Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüdüğünü belirterek, "Çocuğuma bakamadığım için terk ettim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

03.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34Bebeğini AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi
'da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne Gamze Nur E. (31) kendisinin de Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüdüğünü belirterek, "Çocuğuma bakamadığım için terk ettim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Genç kadın, ikinci duruşmasına polis zoruyla getirildi.

Bursa'da geçtiğimiz Ocak ayında Gamze Nur E. isimli genç kadın 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla birlikte bir AVM'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı. AVM'deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde Gamze Nur E.'nin kimliği ve kaldığı yer tespit edilerek genç kadın gözaltına alındı. Sevk edildiği Bursa Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Ben de çocuk esirgemede büyüdüm"

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan anne Gamze Nur E., Bursa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına gelmeyince, hakkında polis zoruyla duruşmaya getirilmesine karar verildi. İkinci duruşmaya polis zoruyla getirilen Gamze Nur E., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bende çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Çocuğumu evlilik dışı dünyaya getirdim. Babası M.E.'dir. Halen cezaevinde bulunmaktadır. Olaydan önce çocuk esirgeme yurdunu arayarak, çocuğumu vermek istedim. Ancak, prosedürlerin uzun olduğunu söylediler. İşsiz ve ailem yoktu. Çocuğumu bırakamıyordum. Çok zor durumdaydım. Çocuğumla Kent Meydanı AVM'ye gitmiştik. Durumu toparlayıp çocuğumu yeniden bakabileceğim duruma geldiğimde yeniden bulma ümidiyle çocuğumu bırakmıştım. Küçük kağıda yazılı not bana aittir. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık annenin alınan ifadesinden sonra hakkında bulunan yakalama kararını kaldırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Gamze Nur, Polis, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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