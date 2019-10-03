Adana'da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı. Devlet koruması altına alınan talihsiz bebeğe ise Umut Ömer ismi verildi.
BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKTI
Ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre, dün gece yarısından sonra erkek bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı.
KÖPEKLER PARÇALAMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI
Çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri gören kadının olayı yetkililere bildirmesi üzerine sağlık görevlileri bebeği hastaneye kaldırdı. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
KADIN TUTUKLANDI
Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.