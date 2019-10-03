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Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

Adana'da evlilik dışı dünyaya getirdiği erkek bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın, tutuklandı, bebek ise sağlık kontrolünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

03.10.2019 13:01

Adana'da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı. Devlet koruması altına alınan talihsiz bebeğe ise Umut Ömer ismi verildi.

BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKTI

Ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre, dün gece yarısından sonra erkek bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı.

KÖPEKLER PARÇALAMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri gören kadının olayı yetkililere bildirmesi üzerine sağlık görevlileri bebeği hastaneye kaldırdı. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KADIN TUTUKLANDI

Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(3)
VATANDAŞ:cinayete tam teşebbüsten yargılanmalı rezilin istemedigi belli bir şekilde bırakacagı yer devlet baba olmalıydı
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ZAFERİ:vay be kadın tam aşk kadınıymış öpüyorum onu
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KRALEX:KİMİ SENELERCE UGRASIYOR COCUK SAHIBI OLABILMEK İÇİN KİMİDE BOYLE HAYVANLIK YAPIYORR
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