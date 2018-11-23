23 Kasım 2018, 12:09
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Bebeğini Darbettiği Öne Sürülen Baba Tutuklandı

Bebeğini Darbettiği Öne Sürülen Baba Tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğini darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğini darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, annesi tarafından burun kanaması şikayetiyle Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen 1,5 yaşındaki E.A. muayene edildi.

Bebeğin vücudundaki morlukları görünce şüphelenen doktorlar, durumu polise bildirdi.

Tedavisinin ardından bebek ile anneyi koruma altına alan polis ekipleri, baba F.A'yı (32) çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına aldı.

F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
23 Kasım 2018 Cuma 12:09