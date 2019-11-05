Haberler » 3. Sayfa » Bebeğini kaybeden öğretmenin kalbi dayanmadı

Bebeğini kaybeden öğretmenin kalbi dayanmadı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

05.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:24Bebeğini kaybeden öğretmenin kalbi dayanmadı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Bahar Bayraktar (30) ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı. Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar'ın cenazesi Gözcüler Mahallesi'nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - HATAY

Kalp Krizi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:01 Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
00:59 Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
00:58 Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
00:56 Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı
00:54 Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
00:43 Son dakika: Siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı!
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
6.11.2019 01:09:07