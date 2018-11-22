Bebeğini Kurtarmak İçin Camdan Attı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:25



22 Kasım 2018 Perşembe 18:25

- Bebeğini kurtarmak için camdan attıTEKSAS - ABD'de bir binada çıkan yangında bir kadın bebeğini kurtarmak için camdan attı. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Kısa sürede etkisini arttıran yangından kurtulmak isteyen bir kadın bebeğini kurtarmak için camdan attı. Binanın yanında bekleyenler ise açtıkları minderle bebeğin hayatını kurtardı. Binada yaşayan birkaç kişi daha yangından kaçmak için çareyi camdan atlamakta buldu.