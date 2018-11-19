Bebeğini Öldürmekten Tutuklanan Kadın Kocasını Suçladı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11

Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdükten sonra suçunu itiraf eden kadının son ifadesinde, "Ben öldürmedim, kocam da evdeydi" dediği öğrenildi.17 Kasım Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alınıp tutuklandı.İlk ifadesinde bebeğini dövüp yere vurduğunu söyleyen kadının, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği ifadesini değiştirerek, "Ben öldürmedim, kocam da evdeydi, şahitlerim var" dediği öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise yaptığı çalışmada, cinayet günü kocanın eve gelmediğini belirledi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ADANA