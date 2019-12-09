Haberler » Güncel » Bebeğini poşete koyup ölümüne neden olan anneye müebbet - Haber

Bebeğini poşete koyup ölümüne neden olan anneye müebbet

KAYSERİ'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, poşet içinde baza altına koyarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Durnagül Balta (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

09.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12Bebeğini poşete koyup ölümüne neden olan anneye müebbet

KAYSERİ'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, poşet içinde baza altına koyarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Durnagül Balta (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Durnagül Balta, 9 ay önce üniversite öğrencisi M.O.İ.'den hamile kaldı. Ailesinden 9 ay boyunca bu durumu saklayan ve evde odasından çok fazla çıkmayan Durnagül Balta, geçen 9 Eylül'de sancılandı. Odasında doğum yaparak erkek bebek dünyaya getiren Balta, makas ile de göbek bağını kesti. Balta, bir gün sonra odada kanlı elbiseyi gören annesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavisinin ardından hamile olduğu ve doğum yaptığı anlaşılan Durnagül Balta'ya, bebeğin nerede olduğu soruldu. Odasında ölü doğum yaptığını ve baza içine koyduğunu söylemesi üzerine eve giden polis ekipleri yeni doğan bebeği odada buldu. Yapılan incelemede bebeğin havasızlıktan boğularak öldüğü ve vücudunda süt izleri kaldığı anlaşıldı. Balta, hastanede tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLÜ DOĞDUĞUNU SANDIM'

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Durnagül Balta, karar duruşmasında  hazır bulundu. Duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Balta, savunmasında bebeğin ölü doğduğunu sandığını ileri sürerek, "Kasten öldürme olayı yoktur, bebeğimi 9 ay karnımda taşıdım, karnımda sevdim, eğer istemeseydim ilaç içer, zehirler öldürürdüm ya da merdiven altı kürtaj yapan yerlerde kürtaj olurdum, ben bebek doğduğunda öldü zannettim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin evlilik dışı doğan bebeğin göbeğini tıbbi şekilde kesmediğini ve bebekten ses çıkmayınca ölü doğduğunu sanıp, poşet içinde koyduğunu, kasten öldürme olmadığını, ihmalen ölüme sebep olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Durnagül Balta'ya, önce 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çevrilirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞREF GANİ LE GÖRÜŞÜYOR - Haber
15:34 Nalan'dan gece yarısı baskın - Haber
15:33 MALTEPE D-100'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA (1) - Haber
15:29 Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat - Haber
15:28 AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi'nde çöp topladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:42:30