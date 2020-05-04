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Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı

Antalya'da, tartıştığı nikahsız eşini darbedip, kaçırmaya çalıştığı 4 aylık erkek bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polisin bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdiği adam, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 01:06

Antalya'da bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından ayağından vurularak yakalanan baba çıkartıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat ilçesinde Emre Şahin (27) daha önce nikahsız birliktelik yaşadığı R.Ç.'den (19) olan 4 aylık çocuğunu görmek için R.Ç.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054. Sokak'taki evine geldi. R.Ç.'nin elinden bebeği zorla almaya çalışan Emre Şahin, vermek istemeyen genç kadını darp ettikten sonra bebeği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bebeğin boynuna bıçak dayayan, polislerin bebeği bırakması uyarılarına 'Peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın' cevabını vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Parkı'na kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polislerin teslim ol çağrısına bebeği kesme tehdidiyle cevap veren Emre Şahin, 'Siz istediniz bunu. Benden günah gitti' diyerek bebeğin boğazındaki bıçağı kesmek amacıyla hareket ettirdiği sırada bir polis memurunun 2 el ateş etmesi suretiyle ayağından vuruldu. Ayağından vurulan Şahin. olduğu yere yığılırken, polis memurları bebeği herhangi bir zarar gelmeden kucağından aldı. 4 aylık bebek D.Ç. annesi R.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli Emre Şahin sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Şahin tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Emre Şahin, sulh ceza hakimliği tarafından adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emre Şahin'in polisteki ifadesinde daha önce R.Ç.'ye şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldığını ve bacağında elektronik kelepçe olduğunu, bu nedenle R.Ç.'nin çocuğu kendisine göstermediğini öne sürdüğü öğrenildi. Emrah Şahin "Orada bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak eve gitmek istedim. Çok pişmanım" dediği bildirildi.

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Şahin, Polis, Güncel, Haber

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