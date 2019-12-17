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Bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı

Denizli'de bir eve sığınan kadın, 3 aylık kız bebeğini bırakıp kaçtı.

17.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:50Bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı
'de bir eve sığınan kadın, 3 aylık kız bebeğini bırakıp kaçtı. Kadının evden 500 TL para aldığı da iddia edildi. Bebeğini alması için polisin ulaştığı anne olumsuz cevap verince, bebek koruma altına alındı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdedi Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kadın, bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ile telefonda görüştü. olumsuz cevap verince, sağlık ekipleri ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, bebeğin annesinin evden ayrılırken 500 TL para aldığı ileri sürüldü.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
(Osman Başpınar-Murat Kocabaş/İHA)

Denizli, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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