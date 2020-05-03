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Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı.

03.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Emre Ş, daha önce birlikte yaşadığı ancak kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı R.A.Ç'nin Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada 4 aylık bebeği D.Ç'yi götürmek isteyen Emre Ş, kendisine engel olan R.A.Ç'yi darbetti.

Polise haber verildiğini öğrenen Emre Ş, bebeği alarak elinde bıçakla evden kaçtı. Polis tarafından kovalamaca sonrası parkta sıkıştırılan Emre Ş, bebeğinin boğazına bıçak dayayarak, polisleri tehdit etti.

Ekiplerin çabalarına ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen bıçağı indirmeyen ve bebeğin boğazını keseceğini söyleyen zanlı, polis tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.

Emre Ş'nin kucağından alınan bebek, annesine teslim edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaralanan zanlı ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Ş'nin, ayağında elektronik kelepçe olduğu, 7 kez uzaklaştırmayı ihlal etiği ve daha önce de farklı suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi.

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı

Kaynak: AA

Etiketler: Aşağı Pazarcı Mahallesi, Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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