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Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış

Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.

22.10.2019 12:54Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış
Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara - İzmir E96 kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste narkotik köpeği "Vicdan" ile yapılan aramada, 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebeğine ait malzemeleri koyduğu çantasında 1 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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