Bebeğinin cinsiyetinin erkek olmadığını öğrenince hamile karısını öldüresiye dövdü

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olmadığını öğrenince hamile karısını öldüresiye dövdü5 yıl sonra yeniden darp ettiği kadın bebeğini kaybetti, kendisi ölümden döndü

ANTALYA - İddiaya göre bebeğin kız olduğunu öğrenen baba, genç kadını darp ederek bebeğin ölümüne sebep oldu. Bebeğini kaybeden anne 5 yıl sonra yeniden gördüğü şiddet yüzünden ölümden döndü. Antalya'da yaşayan Gonca Sadıklı, dini nikahlı olduğu ikinci eşi İbrahim E.'den hamile kaldı. Evliliğinin güzel gittiğini ifade eden Sadıklı, hamileliğin dördüncü ayında bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesiyle eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını iddia etti. Sadıklı eşinin evliliğinden 3 kızı olduğunu ve erkek çocuk istediğini belirterek, "Bana karşı çok iyiydi, üstüme titriyordu ama arkadaşları bana 'sen dua et çocuk erkek olsun, kız olursa Antalya'yı terk et' dediler. Sürekli karnıma ve belime darbeler aldım, sonra doktor çocuğun felç kaldığını söyledi" şeklinde konuştu."Benimle dalga geçiyor"Bebek öldükten sonra tekrardan kendisine iyi davrandığını anlatan Sadıklı, ayrılma girişiminde bulunduğunu ve devam eden şiddet sonucu İbrahim E.'nin iki kez uzaklaştırma aldığını söyledi. 5 yıl boyunca düzene girmeyen bir beraberlikleri olduğunu ifade eden Sadıklı, İbrahim E.'ye 20 bin lira borç verdiğini aktardı. Parayı geri ödemeyen E. ile görüşmek üzere bir araya geldiğinde tekrar şiddet gördüğünü ve 2 gün boyunca baygın bir şekilde bir evde kaldığını anlatan Sadıklı, " Herkesin bir kızı var, bu herkesin başına gelebilir. Cezasını almasını istiyorum, bir işlem uygulansın. Bu durumu hazmedemiyorum, bu ülkenin kanunlarına sığınamayacaksam kime sığınacağım. Her uzaklaştırma kararı verildiğinde 'sen kimsin' diyerek benimle dalga geçiyor" diye konuştu.

