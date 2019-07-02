02.07.2019 08:57
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Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı

Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun zamandır yaşanan bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı olaylarının zanlısı, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun zamandır yaşanan bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı olaylarının zanlısı, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

Mustafakemalpaşa'da bir süredir bebek arabalarına dadanan hırsız, son olarak 28 Haziran Cuma günü B.G.'nin yeni aldığı bebek arabasını Çırpan Mahallesi'ndeki evinin girişinden çaldı. B.G., apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bebek arabasının çalındığını görünce Mustafakemalpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin 18 yaşındaki C.S. olduğunu tespit etti. Polis , C.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi. Polis merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi.

C.S., çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve ikametten televizyon hırsızlığından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa , Bursa , 3. Sayfa

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