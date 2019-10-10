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Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de 3 bisiklet ve 1 bebek arabasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer İ. (28), adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 13:43Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de 3 bisiklet ve 1 bebek arabasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer İ. (28), adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet, Osman Kavuncu mahallerinde 3 bisiklet ve 1 bebek arabasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonunda bisikletleri ve bebek arabasını çalanın Ömer İ. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer İ., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık Büro Amirliği, Melikgazi, Güncel

Kaynak: DHA

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