Bebek Arabasından Düşen Kızını Havada Yakaladı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:34



15 Kasım 2018 Perşembe 13:34

Adana'da bir babanın, bebek arabasından başının üstüne düşmekte olan kızını havada yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde market işleten Mehmet Ali Durmuş'un 10 aylık kızı, annesi Sinem Durmuş'un müşteriyle ilgilenmek için dışarı çıktığı sırada ayağa kalktı.Bu sırada kasada oturan Mehmet Ali Durmuş, başının üstüne düşmek üzere olan kızını koşarak havada yakaladı.Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Baba Durmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, refleksle kızını tuttuğunu söyledi.Anne Sinem Durmuş da görüntüyü görenlerin "kahraman baba" mesajları attığını belirtti.