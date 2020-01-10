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Bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

BURSA'da ara sokaktan çıkıp, yokuş aşağı giden bebek arabasını, Erman Day isimli genç koşarak yakaladı.

10.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:25Bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

BURSA'da ara sokaktan çıkıp, yokuş aşağı giden bebek arabasını, Erman Day isimli genç koşarak yakaladı. Day, arabadaki bebeği annesine teslim etti.

Yürekleri ağızlara getiren olay, ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde yaşandı. Erman Day, sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada içinde bebek olan bebek arabasının hızla yokuştan gittiğini fark etti. Hemen koşmaya başlayan Day,  bebek arabasını ana yola çıkmadan yakalamayı başardı. Day, arabadaki bebeği yanlarına gelen anneye teslim etti. Mahallelinin takdirini toplayan Day'ın bebek arabasını yakaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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