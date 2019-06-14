14.06.2019 00:20
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Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı

Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı

Bolu'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bebek bekleyen çift yaralandı.

Bolu'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bebek bekleyen çift yaralandı.
İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde seyreden Hakan Kahraman (49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip ile hamile eşi Fatma Gül'ün hastanede kontrolünü yaptıran İbrahim Gül (36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada Gül çifti yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Bu arada kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde cipin, Çakmaklar Caddesi'ne çıkan minibüsle çarpışması yer aldı.
Kaynak: AA
İzzet Baysal, Bolu, Güncel

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