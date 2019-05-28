"Bebek benden değil" diyerek sevgilisini dövdü, bebeği öldürmekle tehdit etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Osman Kaylak ile S.B., 2 yaşındaki bebekleri yüzünden tartışmaya başladı ve çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürerek S.B.'yi darp etti; eline aldığı meyve bıçağı ile de S.B'yi ve bebeği ölümle tehdit etti. S.B. ise, bir gün sonra Lefkoşa'da Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu, polis de Kaylak'ı gözaltına alınarak tutuklandı.

"SENİN CANINI YAKMAK İÇİN BEBEĞİ ÖLDÜRÜRÜM"

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'nde görevli polis Murat Plevne, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Kaylak ile ilgili bilgi verdi. Mahkemede konuşan Polis Memuru Murat Plevne, "Zanlı Osman Kaylak, beraber yaşadığı sevgilisi olan S.B.'ye, 2 aylık olan bebeklerinin kendisinden olmadığını söyledi. Bu söz üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Kaylak, eline aldığı bir meyve bıçağı ile S.B.'nin üzerine yürüdü. Kaylak, S.B.'ye, 'Sana bir şey yapmam. Senin canını yakmak için bebeği öldürürüm' diyerek tehdit etti. Kaylak, bebeğin pusetini alarak S.B.'nin kafasına vurarak onu ciddi şekilde darp etti" dedi.

"KARDEŞLERİME YAPTIRACAĞIM"

Osman Kaylak'ın gözaltına alındığı sırada tehditlerini sürdürdüğünü anlatan Plevne, "Zanlı tutuklandığı esnada polis arabası içerisinde serbest kalırsa cinayet işleyeceğini söyledi. Sevgilisi olan S.B.'yi öldüreceğini, bunu kendisi yapamazsa kardeşlerine yaptıracağını söyledi" dedi. Mahkeme başkanı, zanlının 3 ay hükümsüz tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA