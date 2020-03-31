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Bebek bezi markasından yardım kampanyası

Baby Turco bebek bezinin kendi web sitesindeki satıştan elde edilecek geliri Haluk Levent ve Ahbap Derneği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

31.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:01
Bebek bezi markasından yardım kampanyası
Baby Turco bebek bezinin kendi web sitesindeki satıştan elde edilecek geliri Haluk Levent ve Ahbap Derneği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Salgın sebebiyle bebek bezi ihtiyaçlarını karşılamak için online alışveriş odağında ilerleyen Baby Turco, resmi satış sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen tüm kazancın AHBAP Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre aynı zamanda szö konusu markanın reklam yüzü de olan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin, bu bağışı dar gelirli ailelere yardım amacıyla aktarılacağı ifade edildi.

Sanatçı Haluk Levent, "Bu bağış hareketini Baby Turco ile salgın yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan aileler için başlattık. Böylece ortaya çıkan olumsuzlukların bir nebze de olsa önüne geçebiliriz. Ümit ediyorum ki temel bir ihtiyaç olan bebek bezi alırken aileler, bir yandan da başka ailelere yardım eli uzatmaktan mutluluk duyacaktır. Sizler de bizimle bir olun, birbirimize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kampanyanın 30 Nisan 2020 tarihinde sona ereceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Haluk Levent, Ekonomi
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