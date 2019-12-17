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Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bebek bezi ve ısıtıcıların arasına gizlenmiş vaziyette 829 paket kaçak sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

17.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:42Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı
'te düzenlenen operasyonlarda bebek bezi ve ısıtıcıların arasına gizlenmiş vaziyette 829 paket kaçak sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada gümrük kaçağı 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Farklı bir tarihte aynı uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yapılan aramada ise 829 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen kaçak sigaraların bebek bezleri ve ısıtıcıların arasında olması dikkat çekti. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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