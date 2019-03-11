Bebek Bezinde Uyuşturucu Bulundu

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde düzenlenen operasyonda bebek bezinin içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, V.K, A.K, R.Ç. ve S.N.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılara ait içinde çocukların da bulunduğu otomobili Çelebiler Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, S.N.Ç'nin kucağında bulunan pusetin içindeki bebek bezinde 110, V.K'nin üzerinde 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.
V.K, A.K, R.Ç. ve S.N.Ç. gözaltına alındı.
Sındırgı, Balıkesir, Güncel
Kaynak: AA